Quali metodi di pagamento si possono utilizzare online?

Al giorno d’oggi i metodi di pagamento che si possono utilizzare online sono tantissimi e ormai sono tutti sicuri. Tra tutti i pagamenti che sono presenti online abbiamo quello con le carte di credito e le carte di debito. Sono i metodi di pagamento più noti e anche i più diffusi che utilizzano chi decide di giocare online. Le carte prepagate sono un altro metodo di pagamento che è possibile utilizzare per avere un livello di sicurezza molto alto. Possono quindi essere utilizzate da chi non ha un conto corrente ma decide comunque di utilizzare questi giochi. Ma quali sono i vantaggi? Innanzitutto possono essere utilizzate anche da persone giovani che non hanno la possibilità di aprire un conto bancario o hanno delle entrate molto ridotte che quindi non consentono un'apertura di un conto corrente bancario. Sono molto sicure per gli utenti perché il credito che può essere ricaricato è di un importo molto limitato e sono facilmente consultabili. Questi metodi di pagamento possono essere utilizzati sia per giocare sia per quando si utilizzano i bonus come ad esempio i bonus senza deposito per le slot machine . Un altra alternativa è la famosissima PayPal che è uno dei metodi online più comodi e rapidi esistenti. PayPal è una soluzione molto efficace per chi decide di pagare online senza voler utilizzare il proprio conto o le proprie credenziali. Ormai il metodo di pagamento tramite mobile sta diventando il sistema più usato in quasi tutte le fasce d’età ma specialmente per i giovani perché il cellulare in questo caso viene utilizzato proprio come fosse un conto corrente.Per capire se il pagamento che sto facendo online è sicuro oppure no bisogna controllare se è presente la certificazione SSL. Il certificato SSL che sta per Secure Sockets Layer è un protocollo molto importante che ha lo scopo di permettere la trasmissione di informazioni e dati tra due diverse applicazioni in modo del tutto legale sicuro e protetto. Questo avviene perché i dati vengono criptati durante il processo così da non poter essere intercettati da altre persone. Un altro protocollo fondamentale da tenere in considerazione per la sicurezza dei nostri dati è l’HTTPS che sta per HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Questo protocollo deve essere sempre presente per salvaguardare i nostri dati perché infatti stabilisce che il sito o la pagina web che decidiamo di utilizzare è coperta da un certificato SSL e quindi i nostri dati sono altamenti protetti.Per identificare questo protocollo basterà controllare l’icona con il lucchetto presente a fianco dell’URL nella barra del browser. Se si preme su questo lucchetto sarà possibile individuare la veridicità del certificato. Un altro modo per riconoscere se il sito che stiamo utilizzando è serio e affidabile è controllare che non siano presenti i pop-up o delle diverse installazioni per visualizzare i contenuti. Per prestare attenzione ai siti dove acquistiamo o dove decidiamo di giocare è importante vedere le informazioni generali obbligatorie che il sito mette a disposizione per i propri consumatori. Infatti avremo il nome, la denominazione, la ragione sociale, il domicilio e la sede legale. Inoltre è importante che vi sia presente l’indirizzo e-mail, un recapito telefonico che consente di parlare rapidamente con i clienti e un numero verde dedicato. Deve sempre essere esposto il numero della partita Iva e altri dati fondamentali.Un altro metodo di pagamento diffuso online è quello dei bonifici bancari. Questi sono molto vantaggiosi perché hanno il vantaggio di essere tracciabili ovvero spesso passano 2-3 giorni dall’accredito o dalla spedizione. Per pagare tramite bonifico bancario basterà fornire le coordinate bancarie ovvero il codice IBAN e il nome del beneficiario. Il costo per spedire i bonifici è zero sia in emissione che in ricezione, a meno che non decidiamo di utilizzare l’opzione bonifico urgente, il che richiede 5 euro. Un altro modo per pagare online è anche tramite la carta di credito virtuale o alcune volte è anche possibile pagare in contrassegno alla ricezione della merce. Questa opzione è vantaggiosa sia per i venditori che per i compratori perché non bisogna dare soldi prima di vedere l’oggetto e perché non bisogna pagare commissioni a nessuno.