(euronews) Apprezzato cineasta, in concorso a Venezia nel 2021 con "Reflection", ora Valentyn Vasyanovych sta riprendendo per le strade di Kiev pezzi di vita (e di storie personali), sotto i missili. russi sulla sua Ucraina. "Ma non è per fare un film. Questo non è un film, purtroppo", dice