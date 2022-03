Ricerca: UniSalento primo posto nell'area 'Research & Development Hub'

«Siamo onorati di aver raggiunto questo risultato insieme all’Università del Salento», afferma l’ingegner Adriana Caione, CEO di Vydiasoft Srl. «Il nostro spin-off sta dimostrando di vincere la sfida della crescita sviluppando una offerta sempre più ampia e rivolta al digital banking. Anche con i servizi di “Milano Hub” intendiamo avviare lo sviluppo di WoX Edge nel mercato bancario e sostenere gli intermediari che intendono realizzare strategie di digital transformation dei propri canali distributivi».



Il Rettore Fabio Pollice si è detto «felice per questo risultato che nasce da una collaborazione virtuosa che indica la strada da seguire in futuro. Inoltre, con questo riconoscimento, si rafforza il prestigio dell'Ateneo e la sua attrattività».



Nella foto da sinistra



Prima riga: Vittorio Boscia, Adriana Caione, Luigi Manco

Seconda riga: Luca Mainetti, Roberto Vergallo, Alessandro Fiore

Terza riga: Greta Ferilli, Valeria Stefanelli, Pierluigi Toma

LECCE - Il 28 febbraio scorso Bankitalia ha annunciato i 10 progetti vincitrici della prima Fintech Milano Hub Call for proposals 2021, che mira a favorire le applicazioni di intelligenza artificiale per il miglioramento dell'offerta di servizi bancari, finanziari e di pagamento. Tra i 40 progetti presentati alla Call, al primo posto nell'area "Research & Development Hub" si è qualificato il progetto “WoX Edge: uno smart speaker customer-centric e inclusivo per la filiale del futuro”, presentato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia e da Vidyasoft srl, Spin-off dell’Università del Salento.«Siamo molto contenti di questo primato che, come docenti e ricercatori, ci spinge a proseguire nella ricerca sui temi del digital banking e del fintech nel nostro Dipartimento» - sottolinea la professoressa Valeria Stefanelli, Componente del Team del Progetto vincitore e Delegata del Rettore ai rapporti con le Imprese e Partecipate - «E siamo naturalmente orgogliosi di collaborare e sostenere uno spin-off virtuoso, come Vidyasoft, che ha prodotto WoX™ Edge per supportare l’open banking nella filiale bancaria del futuro».