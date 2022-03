(ANSA)





Secondo altri media russi, invece, il colloquio dovrebbe avvenire al confine tra Polonia ed Ucraina.

Secondo Tass oggi è previsto, in Bielorussia, il secondo incontro tra Russia ed Ucraina per cercare di trovare un accordo per il cessate il fuoco, ma come sottolineato dall'agenzia stampa russa: "tuttavia non c'è ancora certezza sull'evento".