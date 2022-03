Serie B: la Cremonese vince contro la Spal, il Brescia pareggia col Benevento

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentunesima giornata di Serie B la Cremonese vince 2-0 al “Paolo Mazza” con la Spal e consolida la vetta con 59 punti. Il Pisa supera 1-0 all’ “Arena Garibaldi” il Cittadella ed è secondo a 58 punti. Resta in corsa per la promozione diretta in Serie A il Monza. I lombardi prevalgono 1-0 al “Brianteo” col Crotone e sono terzi con 57 punti. Il Lecce pareggia 0-0 al “Tardini” col Parma e scende dal secondo al quarto posto a 56 punti.

Il Brescia pareggia 1-1 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone ed è quinto con 54 punti. Il Frosinone si impone 2-0 allo “Stirpe” col Benevento e raggiunge i campani al sesto posto a 51 punti. Il Perugia perde 1-0 al “Curi” col Como e non riesce ad avvicinarsi alla zona play off. Ottavo successo al “Liberati” per la Ternana. Gli umbri travolgono 3-0 l’Alessandria. Il Vicenza vince 2-0 al “Menti” con l’Ascoli e aggancia al quartultimo posto a 24 punti il Cosenza. I calabresi perdono 1-0 al “Granillo” il derby con la Reggina.