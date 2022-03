Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 87-65 col Cremona

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventitreesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 87-65 al “Pala Pentassuglia” col Cremona. Primo quarto, Harrison D’Angelo 5-2 per i pugliesi. Nick Perkins, 19-6. Harrison D’Angelo e Clark, il Brindisi prevale 31-11. Secondo quarto, Nick Perkins 36-13 per i pugliesi Counooh tiene in corsa i lombardi, ma 41-19 Happy Casa. Gentile, 43-23. Gaspardo, il Brindisi si impone di nuovo 45-24. Terzo quarto, Nick Perkins 47-27 per i pugliesi.

Harrison D’Angelo, 51-32. Di nuovo Harrison D’Angelo, 60-47. Adrian, il Brindisi trionfa 63-49. Quarto quarto, Nick Perkins 70-54 per i pugliesi. Harrison D’Angelo, 81-59. Redivo, 85-62. Adrian, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 87-65 tutta la partita. Successo importante per la squadra allenata da Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison D’Angelo 20 punti e Nick Perkins 18. Nel Cremona Spagnolo 20 punti e Tinkle 16. Nella ventiquattresima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 27 Marzo alle 17 a Napoli.