(via Ssc Bari fb)

Il Bari vince 1-0 al “Luigi Razza” con la Vibonese. Per i biancorossi decisiva la rete realizzata al 37’ del secondo tempo da Scavone con una conclusione rasoterra su passaggio di Simeri. Quarto gol nel girone C di Serie C per il centrocampista dei galletti. Decimo successo in trasferta per il Bari. I biancorossi sono primi con 71 punti.