(via Juventus fb)





Gli uomini di Allegri, con la quarta vittoria consecutiva, si portano a ridosso dall'Inter, con la possibilità di scavalcarla dopo la sosta delle nazionali, dato lo scontro diretto che li vedrà avversari già nel prossimo turno di campionato.

La Juventus batte la Salernitana per 2-0. Ai bianconeri bastano 45' del primo tempo per avere la meglio sui campani. I padroni di casa passano in vantaggio già al 5' con Dybala che, servito da Vhlaovic, scarta un avversario prima di insaccare in rete il pallone dell'1-0. Al 29' è Vlahovic ha realizza il 2-0, grazie ad un bel colpo di testa su cross di De Sciglio.