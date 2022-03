MILANO - Continua la disputa del club per ottenere la vittoria a tavolino contro il Bologna. Il match non era stato disputato a gennaio scorso per i diversi casi di Covid nel club rossoblù. I primi due gradi di giudizio hanno stabilito che la partita vada rigiocata. I neroazzurri si sono rivolti al Coni per un ultimo parere.Dopo la presentazione del nuovo ricorso, ora le parti in causa avranno un mese per presentare le proprie memorie difensive e poi si attenderà il verdetto: nel caso in cui anche il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni respingesse il ricorso dell'Inter, la gara si potrebbe così giocare tra fine aprile e inizio maggio.