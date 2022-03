BARI - La foggiana Giulia Mancini vince la medaglia di bronzo ai campionati italiani di Taekwondo cinture rosse. Al Palaflorio di Bari la diciassettenne dell'Asd Taekwondo Sport Project Foggia sfiora i gradini più alti del podio nella categoria -68 kg ma conquista la terza posizione, un risultato soddisfacente per il team del maestro Costantino Giantomaso.Non è andata bene, invece, a Lorenzo Longo, che ha perso al primo incontro nella categoria junior -55kg, così come Giulia D'Arcangelo, eliminata al primo incontro per un punto di distacco. Il bottino di una medaglia di bronzo è in ottimo risultato, se si considera che al campionato di Bari erano presenti circa1000 atleti provenienti da tutta Italia.