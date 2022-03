DIRETTA FB





Oggi, domenica 20 marzo 2022 alle ore 18:30 in Diretta Fb sulla pagina del Giornale di Puglia, con il talk show 'Puglia Oggi', per un pomeriggio in ricordo di Totò, il Principe della Risata.Sarà presentato in anteprima sul Giornale di Puglia l'ultimo libro scritto dall'avvocato Giuseppe Palma, dal titolo "Totò - Il principe proletario" GPM Edizioni.Ad arricchire questa meravigliosa diretta, la presenza di Elena Alessandra Anticoli Decurtis, nipote del grande Totò. Conduce Alessandro Nardelli.