L’australiana Ashleigh Barty numero uno al Mondo nella Classifica WTA di tennis si è ritirata a 25 anni. E’ la seconda tennista che si ritira nella storia da numero uno al mondo. La belga Justine Henin 14 anni fa lasciò il tennis da leader della Classifica WTA.

A Gennaio 2022 la Barty ha vinto gli Australian Open a Melbourne. L’australiana ha dichiarato: “Ho dato tutto al tennis, questo è il momento perfetto per annunciare il mio ritiro”.

Nel 2022 ha ottenuto 11 vittorie. Nel 2021 ha vinto il torneo di Wimbledon. Nel 2019 ha vinto il Roland Garros a Parigi. La Barty, inoltre, ha aggiunto: “Vogliono trascorrere il prossimo capitolo della mia vita come persona, non come atleta”.