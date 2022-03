Serie B, Brescia: Eugenio Corini è il nuovo allenatore

(via Brescia Calcio fb)





L’allenatore in seconda sarà Salvatore Lanna. Filippo Inzaghi ha ringraziato i tifosi del Brescia con una lettera. Se non ci saranno difficoltà per il suo tesseramento, Corini debutterà in panchina Domenica 3 Aprile alle 15,30 al “Rigamonti” col Vicenza, dopo la sosta di Sabato 26 e Domenica 27 Marzo per gli impegni delle Nazionali.

In Serie B nel Brescia Eugenio Corini è subentrato all’allenatore Filippo Inzaghi. Il presidente dei lombardi Massimo Cellino ha deciso per l’esonero dopo il pareggio 1-1 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone nella trentunesima giornata. Cellino non è soddisfatto per la posizione in classifica del Brescia, quinto con 54 punti a- 4 dal Pisa secondo a 58 punti e a-5 dalla Cremonese prima a 59 punti nella corsa verso la promozione diretta in Serie A.Il Brescia ha dato l’ufficialità, ma la nomina di Corini è sub judice perché l’ufficio tesseramenti della Lega Calcio deve dare l’ok. C’è una clausola nel contratto di Inzaghi col Brescia fino al 30 Giugno 2022, che impedisce l’esonero di Inzaghi, per cui il tecnico farà ricorso alla Lega Calcio e al Tribunale. Eugenio Corini ha risolto il contratto che lo vincolava al Lecce fino al 30 Giugno 2022 dopo avere allenato i salentini nella scorsa stagione e non essere stato confermato dal presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani per questo campionato di Serie B. Corini è arrivato a Brescia e oggi dirigerà il primo allenamento.