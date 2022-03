Terremoto di magnitudo 7.3 a Fukushima: revocato l'allarme tsunami

La scossa è stata registrata nella regione del Tohoku, a nord est del Giappone. Il terremoto ha avuto epicentro in mare, a 60 chilometri di profondità. L'allarme tsunami è stato revocato dopo poco più di un'ora. Oltre 2 milioni di persone sono rimaste senza luce, ma poi il servizio è stato ripristinato.Secondo la tv Nhk, onde alte 20 centimetri hanno raggiunto la costa in una zona. Non si registrano vittime né danni rilevanti, ma molte persone sono state ricoverate in ospedale.Il sisma ha colpito a 60 chilometri di profondità sotto il mare. Si tratta della stessa zona devastata dal terremoto e dallo tsunami del 2011, che innescò un disastro nucleare. Allora, il terremoto fu di magnitudo 9.0.