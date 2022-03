Autista dimentica una bambina sullo scuolabus: il padre lo picchia

MILANO - Un uomo di 45 anni ha aggredito l'autista dello scuolabus comunale perché aveva dimenticato sua figlia a bordo.Il conducente era convinto di aver fatto scendere tutti gli alunni, aveva parcheggiato il mezzo ed era andato a pranzo.Il 45enne, non vedendo la figlia rincasare come ogni giorno, si è allarmato ed è uscito per vedere se lo scuolabus fosse ancora in giro. Rintracciato il mezzo nel parcheggio, l'uomo ha spaccato i finestrini e una volta sul pullmino ha visto che la figlia, 10 anni, era ancora lì.Il guidatore ha ammesso di non aver visto la bimba, che probabilmente si era addormentata sui sedili posteriori, ma le scuse non sono bastate per placare la rabbia del genitore, che lo ha colpito con un paio di schiaffi al volto.L'autista é stato trasportato al pronto soccorso.