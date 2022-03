Ucraina e Russia vicine su 4 punti

Il ministro turco ha aperto ad organizzare il vertice di pace tra i due Paesi ad Ankara: "Se si arriva a un accordo, i presidenti di Russia e Ucraina si incontreranno certamente e le due parti non escludono tale possibilità. E' importante che accada, che sia in Turchia o in un altro Paese".



Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in una intervista al quotidiano Hurriyet ha dichiarato che Ucraina e Russia concorderebbero, senza entrare nei dettagli, su quattro punti della bozza di accordo proposta da Mosca.