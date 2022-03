Ucraina: in corso il terzo round dei negoziati

KIEV - E' in corso di svolgimento il terzo round dei colloqui tra Russia e Ucraina in Bielorussia. Ad annunciarlo l'agenzia di stampa Belta.In Bielorussia sono giunte le due delegazioni, prima quella russa e poi quella ucraina.Le delegazioni ucraina e russa sarebbe nello stesso formato di quelle che hanno partecipato al secondo round dei negoziati.Manca, rispetto al primo round, Denis Kireyev, dato per morto - ucciso per mano dei servizi di Kiev, in una prima versione dei media ucraini notizia poi smentita.