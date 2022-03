Ucraina, riprende il negoziato a Istanbul: "Garantire un cessate il fuoco"

ISTANBUL - E' in corso al palazzo Dolmabahce di Istanbul un nuovo round di colloqui tra l'Ucraina e la Russia. Si tratta del primo incontro in oltre due settimane. Secondo Kiev l'obiettivo più ambizioso è "garantire un cessate il fuoco"."Arrivare alla pace e al cessate il fuoco il prima possibile sarà beneficio per entrambe le parti", ha dichiarato il presidente turco,, citato dalla tv di Stato Trt, incontrando le delegazioni di Russia e Ucraina prima del nuovo giro di colloqui.Entrambe le parti hanno "legittime preoccupazioni", ha detto il presidente turco invitandoli a "porre fine a questa tragedia". Erdogan dice che sia il presidente ucrainosia il presidente russo Vladimir Putin sono "amici preziosi" e che progressi nei negoziati aprirebbero la strada all'incontro tra i leader - si apprende sulla Bbc -, che la Turchia potrebbe ospitare.Una "pace giusta" non avrà un perdente e la continuazione del conflitto non giova a nessuno, ha aggiunto poi il presidente turco nel suo benvenuto ai negoziatori russi e ucraini, citato dalla Bbc. "In un momento così critico...mi auguro che i nostri incontri e le nostre discussioni siano di buon auspicio per i vostri Paesi, per la nostra regione e per tutta l'umanità".Ad assistere al discorso del presidente turco che ha accolto le delegazioni anche: lo rende noto la giornalista del quotidiano turco Hurriyetcondividendo una fotografia del miliardario russo seduto tra funzionari turchi durante il discorso del presidente turco.