Ucraina, Salvini: "Pronti ad accogliere profughi veri come sempre. Non sono barchini e barconi"

(Agenzia Vista) Roma, 3 marzo 2022 - "Noi siamo pronti ad accogliere i veri profughi come abbiamo sempre fatto. Ci sono delle commissione ministeriali che decidono chi scappa dalla guerra e chi mente. Questi non sono barchini e barconi messi in mare dai trafficanti sono profughi veri che scappano da una guerra vera" così il segretario della Lega Matteo Salvini davanti all'ambasciata ucraina a per l'incontro con il personale diplomatico.