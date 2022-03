Ucraina, ucciso cameraman di Fox News

KIEV - E' stato ucciso ieri in Ucraina un cameraman di Fox News: si chiamava Pierre Zakrzewski, ha reso noto l'emittente americana, spiegando che è morto nello stesso incidente vicino Kiev che ha coinvolto il corrispondente Benjamin Hall, rimasto ferito.Anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova è deceduta in seguito all'attacco russo nel nord ovest di Kiev in cui è rimasto ucciso Zakrzewski, riferisce l'agenzia di stampa ucraina Unian.Salgono così a 5 i giornalisti che hanno perso la vita nel paese dall'inizio del conflitto. I feriti sono 35.