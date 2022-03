Completamento Ss275, finalmente il commissario, Pagliaro: “Nomina attesa da nove mesi, speriamo sia davvero la volta buona”

BARI - “Apprendiamo con soddisfazione ma cauto ottimismo la notizia che il completamento della statale 275 Maglie-Leuca (secondo lotto) è tra le opere pubbliche complesse da commissariare che il Governo ha trasmesso al Parlamento, insieme alla proposta di nomina dei relativi commissari straordinari. Ci auguriamo che questa nomina, annunciata già a giugno scorso e attesa pr nove mesi, sia davvero risolutiva e ponga fine ad un calvario burocratico che si trascina da trent’anni.Esattamente un anno fa la battaglia condivisa con i colleghi consiglieri di centrodestra, affinché la realizzazione della 275 venisse messa in priorità nell’agenda delle opere strategiche d’interesse nazionale da portare a termine, sortì l’effetto importante della approvazione unanime, in Consiglio regionale, di una mozione ad hoc.Aspetti, questi, tutti rimarcati dall’avvocato Pietro Quinto - che ha partecipato a tutte le fasi del complesso contenzioso che ha caratterizzato la storia della S.S.275 - in un libro interamente dedicato all'odissea amministrativa dell'opera.L’auspicio è che la sospirata nomina del commissario sblocchi uno stallo insostenibile, che si superi in tempi rapidi qualsiasi forma d’impedimento e si consegni quest’opera indispensabile. Saremo vigili e seguiremo gli sviluppi del cantiere per verificare che questa sia davvero la volta buona per portare a compimento un’infrastruttura stradale necessaria, già finanziata, che serve a collegare in modo sicuro questa parte del Salento”. Così in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.