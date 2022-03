Ucraina, ucciso reporter del New York Times

Brent Renaud, 51 anni, giornalista del New York Times, è stato ucciso dai russi mentre riprendeva i profughi ucraini in fuga. L'omicidio è avvenuto a Irpin, nei sobborghi di Kiev. Renaud sarebbe stato colpito mortalmente al collo, mentre un altro collega è stato ferito. A denunciare l'accaduto il capo della polizia di Kiev, Andriy Nebytov: "Gli occupanti stanno cinicamente uccidendo anche i giornalisti dei media internazionali che cercano di mostrare la verità sulle atrocità delle truppe russe in Ucraina - scrive sul social media -. Un corrispondente di 51 anni del New York Times è stato ucciso a Irpin e un altro giornalista è stato ferito".