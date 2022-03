A poche ore dal colloquio telefonico tra Biden e Xi Jiping, arriva l'affondo del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian: "Tali azioni spregevoli americane hanno esposto la coscienza sporca degli Stati Uniti di avere agito come ladri e la loro vera intenzione di trarre vantaggio dalla crisi. Perché gli Stati Uniti non riflettono sulla loro ipocrisia di guardare le fiamme dall'altra parte dopo averle accese in Ucraina?".