24-25 aprile '22: Bari rivivrà il Gran Premio di auto

Il primo appuntamento è fissato alle ore 10 di domenica 24 aprile con la partenza da piazza Libertà e arrivo alla Fiera del Levante, dove le vetture sosteranno fino alle 14 per sfilare in occasione della penultima giornata di Expolevante. Dopo un'ora e mezza di sosta, alcune di esse si dirigeranno verso lo Stadio San Nicola per effettuare alcuni giri all'interno dell'Astronave, prima dell'inizio di Bari-Palermo.





A seguire, alle ore 19, tutte le auto partecipanti effettueranno un giro di ricognizione del circuito e, alle 21, in piazza Prefettura, la grande apertura della settima Rievocazione del Gran Premio di Bari, con il saluto del Sindaco di Bari Antonio Decaro, la presentazione delle vetture e l'avvio della notturna che rievocherà la 6 ore riservata alle vetture Sport, disputatasi nel 1954 e nel 1955.





Lunedì 25 aprile 2022, la rievocazione entrerà nel vivo alle ore 9, con l'inno di Mameli e con successivo trasferimento delle auto sul circuito che abbraccerà tutta la città vecchia. Alle 9.30, sempre da piazza Prefettura, partirà la prima delle tre manches che, alla pari della seconda e della terza, offrirà ai partecipanti la possibilità di sfilare in piena sicurezza, grazie alle "chicane" (curve obbligate) e di provare l'ebbrezza della massima velocità della Formula 1 di allora.





Alle 13.30, nei pressi della tribuna autorità allestita in Corso Vittorio Emanuele, sarà allestito il podio per la consegna delle coppe ai vincitori la Rievocazione n.7. Seguirà, presso l'attiguo Palazzo di Città, la consegna delle targhe e il saluto a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori dell'evento e dell'Amministrazione Comunale di Bari. Testimonial dell'intera manifestazione sarà Cesare Fiorio, direttore sportivo della Ferrari dal 1989 al 1991.

E' conto alla rovescia per la settima Rievocazione storica del Gran Premio di Bari. Dopo l'arrivo, nella giornata di sabato 23 aprile 2022, delle 55 vetture che potranno essere ammirate presso il parco chiuso allestito in piazza della Libertà (meglio nota come " della Prefettura"), nelle giornate di domenica 24 e di lunedì 25 aprile il capoluogo pugliese rivivrà l'atmosfera della competizione riservata ai bolidi d'epoca che resero celebre Bari nel panorama dell'automobilismo mondiale dal 1947 al 1956.