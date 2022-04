3000 soldati morti in Ucraina

Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha diffuso un primo bilancio delle vittime tra i militari ucraini nel conflitto contro la Russia. Al momento sarebbero tra 2500-3000 i soldati caduti, con circa 10mila feriti. Non è possibile fare una stima esatrta dei civili caduti, in quanto come raccontato da Kiev: "Ci sono città del Paese che sono ancora inaccessibili, Kherson, Berdyansk, Mariupol e dunque non possiamo sapere quante persone siano realmente morte".