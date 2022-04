Attacco alla metro, il sindaco di New York: "Abbiamo preso l'attentatore"

La polizia ha fermato l'attentatore mentre passeggiava tra St. Marks e la First Avenue, grazie ad una segnalazione anonima.

- “Miei concittadini newyorchesi, lo abbiamo preso. L'abbiamo preso. Non posso ringraziare abbastanza gli uomini e le donne della polizia di New York, così come gli agenti federali e la polizia dello Stato e il personale dell'emergenza, dai medici agli operatori del 911". Con questo videomessaggio, il sindaco di New York Adams ha annunciato con gioia l'arresto di Frank James, il 62enne che nelle scorse ore ha seminato il panico nella metropolitana di Brooklyn.