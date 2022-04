L'attentato è stato compiuto in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff nel centro della città. Il premier Naftali Bennett si è recato al ministero della difesa a Tel Aviv per seguire gli sviluppi. Hamas non rivendica ma loda: "Risposta naturale ai crimini di Israele".

TEL AVIV - Un 28enne palestinese è stato ucciso durante uno scontro a fuoco con le autorità a Jeffa. L'uomo è ritenuto il responsabile dell'attentato terroristico avvenuto giovedì nel centro della capitale israeliana. Il bilancio delle vittime è di due morti e 16 feriti gravi.