Bari, 'Il pane di Nicola devoto a San Nicola' con visita guidata

Un’iniziativa che promuove e valorizza le testimonianze di San Nicola, figura molto cara, e devota non solo ai cittadini baresi, ma anche ai bambini, in occasione della preparazione ai festeggiamenti, previsti nel mese di Maggio 2022.Dalle ore 9.30 alle 13.00, sarà svolto, un percorso mappato e prestabilito nel quartiere San Nicola, una visita guidata - formativa/ informativa - che stimolerà la coscienza dei ragazzi partecipanti acquisendo e sviluppando una capacità interattiva, critica e creativa.Il tragitto percorrerà diverse tappe, raccontando e scoprendo luoghi, bellezze, testimonianze, usanze, abitudini, della quotidianità vissuta del quartiere come monumenti, botteghe artigiane, ecc. presenti nel borgo, dove la storia del Santo e la sua devozione ha contribuito a sviluppare la vita economica e le ricchezze del quartiere e dei suoi abitanti.Per questo evento sarà prevista una sosta presso il “Panificio di Santa Teresa”. Il panificatore Nicola ci illustrerà i passaggi e le fasi di lavorazione del suo capolavoro “il Pane di San Nicola”, un pane modellato e ritratto con l’immagine del Santo. In tale occasione verrà distribuito a tutti gli alunni e presenti, il pane da lui prodotto in omaggio a San Nicola. Successivamente la sua creazione sarà portata e consegnata al Museo Nicoliano.Questo passaggio e consegna, vuole rappresentare, i valori della vita quotidiana, la semplicità, e soprattutto evidenzia il valore della comunione attraverso l’uso del pane come simbolo di convivialità, il bello di stare insieme in base anche alle proprie origini.A conclusione dell‘attività formativa – informativa, svolta con gli insegnanti e gli operatori culturali, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado Tommaso Fiore, classe I A, con la loro creatività illustreranno e documenteranno un racconto sul pane per dare omaggio al nostro santo Patrone.L’iniziativa verrà documentata con foto, riprese, e video realizzate da Beppe ed Edoardo Gernone, due operatori culturali esperti nel settore dell’audiovisivo.: Isol ART