Mostre: a Lecce 'Hélène Delanoë: Un viaggio alchemico in tre atti'

LECCE - Primo Piano LivinGallery ha il piacere di presentare la mostra antologica di Hélène Delanoë con Un viaggio alchemico in tre atti. L’evento, patrocinato dal Comune di Lecce e curato da Dores Sacquegna apre al pubblico sabato 30 Aprile alle ore 19:30 alla presenza dell’artista e del Sindaco Carlo Salvemini.In un evocativo dialogo con l'architettura Rinascimentale della Fondazione Palmieri a Lecce, in mostra le opere dell’artista francese Hélène Delanoë, che vive ed opera tra Lione e Parigi. Antropologa e psicanalista, ha vissuto per molti anni in Africa. Nel 1997 una delle sue opere, vince il Primo Premio Città di Parigi. Dal 1983 espone regolarmente in Europa e Asia.La mostra antologica è suddivisa in tre momenti di indagine di cui La Materia vulcanica, Il viaggio e lo stereotipo dell’altro, l’omaggio alla cultura pittorica dell’estremo Oriente, con una selezione di 20 opere realizzate dal 2010 ad oggi. Il giorno dell’inaugurazione, i musicisti salentini Angelo Urso (contrabbassista), insieme ad Antonio Cotardo (flautista) evocheranno in live music le opere dell’artista in una spettacolare performance di sound painting. Un viaggio alchemico, antropologico e sonoro, dentro e fuori i confini del mondo.