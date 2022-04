Basket, Happy Casa Brindisi: infortunio per Nathan Adrian

(via Happy Brindisi fb)

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi infortunato Nathan Adrian. Per lui la stagione potrebbe essere finita. Il cestista americano ha avuto in allenamento una fastidiosa pubalgia. Per il tecnico dei pugliesi Frank Vitucci sarebbe un serio problema il suo mancato recupero per le prossime gare di campionato.

Lo staff medico e i fisioterapisti della squadra brindisina cercheranno di rimetterlo presto a disposizione per un finale di torneo che vede l’ Happy Casa Brindisi impegnata nella corsa verso i play off scudetto ma prima ancora di questo traguardo, nel raggiungimento della salvezza. Nathan Adrian è abbastanza forte in particolare nei tiri da tre punti in fase difensiva e nei rimbalzi.