Calcio primavera: la Juventus supera 5-1 il Pescara

Nel secondo tempo al 6’ il quarto gol segnato dallo svizzero Kristian Sekularac con una girata di destro. All’8’ la Juventus Primavera realizza la quinta rete con Samuel Iling con una conclusione da fuori area. Al 36’ gli abruzzesi segnano con il francese Kais Sayari con un tocco rasoterra. La Juventus Primavera è sesta con 47 punti.





Nella trentaduesima giornata la Juventus Primavera giocherà Sabato 30 Aprile alle 15 a Vinovo col Torino e dovrà vincere per restare in corsa verso i play off scudetto. I granata hanno perso 1-0 a Bologna e sono noni a 40 punti.

Nel recupero della ventottesima giornata del campionato di calcio Primavera la Juventus vince 5-1 a Vinovo col Pescara. Nel primo tempo al 16’ i bianconeri passano in vantaggio con Riccardo Turicchia con un tocco a porta vuota su cross dell’inglese Samuel Iling. Al 22’ raddoppia Angel Chibozo nato in Benin con una conclusione al volo. Al 38’ Angel Chibozo realizza la terza rete con un diagonale di sinistro su passaggio di Luis Hasa.