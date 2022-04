(via Olimpia Milan fb)





Quarto quarto, Bentil 56-50 per i lombardi. Grant, 59-50. Daniels, 64-56. Biligha, il Milano vince questo quarto e 67-63 tutta la partita. Migliori marcatori, nei lombardi Daniels 14 punti e Bentil 9. Negli emiliani Hopkins 16 punti e Strautins 15. Nella ventinovesima giornata il Milano giocherà Domenica 1 Maggio alle 17,30 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.

Nella ventottesima giornata di A/1 di basket maschile il Milano vince 67-63 a Reggio Emilia. Primo quarto, Grant 14-7 per i lombardi. Daniels, 21-12. Alviti, il Milano prevale 25-15. Secondo quarto, Shields 32-12 per i lombardi. Datome, 35-29. Tarczewski, il Milano si impone di nuovo 39-29. Terzo quarto, Biligha 41-32 per i lombardi. Tripla di Ricci, 44-41. Tarczawski, 46-41. Daniels, il Milano trionfa 54-50.