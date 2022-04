Calcio: il Lecce Primavera vince 5-1 in casa col Pescara

Nel secondo tempo al 14’ Giulio Carrozzo con un siluro da fuori area realizza la quinta rete dei salentni. Al 30’ il Pescara segna con il moldavo Vladislav Blanuta su rigore concesso per un fallo del rumeno Razvan Pascalau su Vladislav Blanuta. Il Lecce Primavera è quartultimo con 37 punti. Nella trentaduesima giornata i salentini giocheranno Sabato 30 Aprile alle 11 a Bogliasco con la Sampdoria. I blucerchiati hanno pareggiato 4-4 a Verona e sono settimi con 46 punti.

Nella trentunesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce vince 5-1 a San Pietro in Lama col Pescara. Nel primo tempo al 2’ i salentini passano in vantaggio con l’albanese Medon Berisha con un pallonetto da quaranta metri. Al 5’ raddoppia lo spagnolo Joan Gonzalez con una conclusione rasoterra. Al 20’ Giulio Carrozzo con un tocco al volo realizza la terza rete. Al 36’ il quarto gol segnato da Joan Gonzalez su rigore concesso per un fallo di Gianlica Longobardi su Rob Nizet nato in Gambia.