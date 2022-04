Il 24 aprile a Bari il 'Second Sacred Concert' di Duke Ellington

Biglietti disponibili su: www.vivaticket.com

BARI – Dopo lo straordinario successo dello spettacolo Rhapsody in Blue dello scorso 24 marzo, la stagione 2022 della Jazz Studio Orchestra prosegue con un altro imperdibile appuntamento.Domenica 24 aprile presso il Nuovo Teatro Abeliano di Bari (in via Massimiliano Kolbe,3) andrà in scena Second Sacred Concert per soli, cori e orchestra di Duke Ellington. Voci di Lucia Diaferio e Gianfranco Zuccarino. Voce narrante di Denise Milizia. Con il Coro Black &Blues, il Coro del Faro e la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore.Registrato nel 1968, lo stesso Ellington definì questo concerto (insieme agli altri due della trilogia) «la cosa più importante che abbia mai fatto». Una mirabile fusione di musica “seria” e swing.Inizio ore 19.00.: 080 5427678 oppure scrivere a baricentromusica@gmail.com