Nell’Happy Casa il tecnico Frank Vitucci potrà contare su Alessandro Gentile Alessandro Zanelli, Harrison Damon D’Angelo Riccardo Visconti, Raphael Gaspardo Lucio Redivo, Maxime De Zeeuw e Nick Perkins. Nel Trieste l’allenatore Franco Ciani potrà utilizzare Adrian Banks Corey Davis, Jason Clark Sagaba Konate, Fabio Mian Luca Campogrande, Andrejs Grazulis e Alessandro Lever.

Nella ventottesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 18,30 al “Pala Pentassuglia” il Trieste. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. I friulani cercheranno un successo per restare in corsa verso i play off. La squadra brindisina dovrà vincere per fare un passo in avanti importante per la salvezza.