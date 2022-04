Serie B: il Lecce sfida il Pisa

Nel Lecce esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nel Pisa sulle fasce Nagy e Marin. Trequartista Benali. In avanti Puscas e Torregrossa. Arbitrerà Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Nella trentaseiesima giornata di Serie B domani alle 15 il Lecce giocherà al “Via del Mare” con il Pisa. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I toscani dovranno ottenere i tre punti per puntare al terzo posto. I giallorossi pugliesi non avranno alternative alla vittoria per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A.