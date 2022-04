(via Happy Casa Brindisi fb)

Nella venticinquesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 75-72 al “Pala Pentassuglia” con il Varese. Primo quarto, Harrison D’Angelo 15-11 per i pugliesi. Perkins, il Brindisi prevale 20-16. Secondo quarto, Harrison D’Angelo 23-22 per i pugliesi. Gaspardo, 30-22. Beane, il Varese si impone 35-34. Terzo quarto, Perkins 36-35 per i pugliesi. Keene, 38-36 per i lombardi. Udom, 42-38 Happy Casa. Perkins, 50-47. Zanelli, il Brindisi trionfa 59-54.

Quarto quarto, Redivo 61-57 per i pugliesi. Di nuovo Zanelli, 64-62. Keene, 73-72 per i lombardi. Vene, il Varese vince questo quarto e 75-72 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 21 punti e Harrison D’Angelo 15. Nel Varese Keene 23 punti e Vene 19. Nella ventiseiesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Sabato 9 Aprile alle 18 fuori casa col Trento.