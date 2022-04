Serie B: la Cremonese pareggia 1-1 con la Reggina

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaduesima giornata di Serie B la Cremonese pareggia 1-1 allo “Zini” con la Reggina ed è prima con 60 punti. Il Pisa perde 5-1 al “Vigorito” col Benevento, è terzo a 58 punti e resta in corsa per la promozione diretta in Serie A. Il Brescia vince 2-0 al “Rigamonti” con il Vicenza e raggiunge al quarto posto con 57 punti il Monza. I brianzoli perdono 2-0 al “Sinigaglia” con il Como.

L’Ascoli supera 1-0 al “Del Duca” il Pordenone ed è settimo a 52 punti. Il Perugia pareggia 1-1 allo “Scida” col Crotone e si avvicina alla zona play off. Quarto successo in trasferta per la Ternana, 2-1 al “Tombolato” col Cittadella. La Spal pareggia 2-2 al “Moccagatta” con l’Alessandria e si allontana dalla zona play out. Il Cosenza perde 3-1 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Parma ed è terzultimo con 24 punti insieme al Vicenza.