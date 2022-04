Scuole e lavoratrici, Fp Cgil: “8 marzo dimenticato, il 30 giugno Foggia rischia la retrocessione. Troviamo insieme una soluzione”

FOGGIA – L’8 marzo, con le sue mimose, appare lontanissimo; ben più incombente appare invece il 30 giugno, il giorno in cui succederanno due cose strettamente legate l’una all’altra: 12 operatrici scolastiche foggiane vedranno scadere il loro contratto e la città di Foggia assisterà alla chiusura di tutte le sue 8 scuole dell’infanzia comunali, le stesse presso le quali lavoravano quelle donne. Con amore e dedizione, con l’orgoglio di svolgere un ruolo importante e delicatissimo a contatto con i bambini e le loro esigenze e fragilità. Quelle 12 operatrici scolastiche hanno lavorato nelle scuole per 17 anni, quasi sempre da precarie e con scarse tutele contrattuali, tranne che per l’ultimo periodo, gli ultimi 10 mesi durante i quali il loro lavoro è stato regolato da un contratto con il Comune di Foggia. Oltre alla loro vicenda, poi, c’è quella delle maestre. E’ vero che per queste ultime è già previsto un ‘ricollocamento’ nella pianta organica comunale, ma in ogni caso non nell’ambito scolastico in cui hanno lavorato per anni e vorrebbero continuare a lavorare ancora.“La FP Cgil di Foggia pensa che si debba e si possa ancora scongiurare questo scempio ai danni del sistema scolastico e socio-educativo della città e l’inaccettabile perdita di 12 posti di lavoro per altrettante donne che, proprio all’interno dell’ambito scolastico, hanno lavorato per 17 anni acquisendo un patrimonio prezioso per la collettività fatto di competenze, saper fare, professionalità, esperienza. Sono valori assoluti che si conquistano con fatica, abnegazione, massima disponibilità, e con i sorrisi e l’amorevole assistenza verso i bambini, ponendosi come facilitatrici di quel patto scuola-famiglie sul quale si basa la missione educativa rivolta ad alunni che in quegli anni compiono i primi e importanti passi verso l’autonomia e la crescita di piccoli cittadini. Un patto che è stato sostenuto per tanti anni di onorata missione socio-educativa e culturale anche dalle maestre delle scuole comunali dell’infanzia”.“Foggia non può rassegnarsi a perdere le proprie scuole comunali dell’infanzia e non può accettare che 12 donne, 12 brave operatrici scolastiche perdano il loro lavoro, riponendo chissà per quanto tempo nel cassetto un’esperienza e una professionalità che hanno conquistato facendo sacrifici e dando sempre il massimo, anche in condizioni contrattuali non proprio ottimali. L’8 marzo, con tutte le sue mimose e le sue dichiarazioni a favore delle donne, appare lontanissimo in questa vicenda; ben più vicino e incombente è un 30 giugno che potrebbe caratterizzarsi come una data davvero triste per Foggia. Non solo per chi rischia di perdere il lavoro e per chi sarà ricollocato in altro ambito, ma per l’intera comunità”. Nella sede della FP Cgil Foggia, i dirigenti sindacali e le 12 operatrici scolastiche foggiane si sono riuniti per fare il punto della situazione.“Lavoriamo insieme a due obiettivi: convincere il Comune di Foggia e le altre istituzioni competenti a salvare almeno una parte delle 8 scuole comunali dell’Infanzia; impedire che per le 12 operatrici scolastiche foggiane il 30 giugno sia l’ultimo giorno di lavoro all’interno delle scuole materne comunali”.“La gestione commissariale del Comune di Foggia non può agire come un ‘curatore fallimentare’, amministrare la cosa pubblica non può ridursi a tagliare quelle che vengono percepite solo come ‘spese’: i costi sociali della chiusura delle scuole e della perdita di 12 posti di lavoro per altrettante donne pesano enormemente di più sui bilanci delle famiglie, delle persone in carne e ossa, di bambini trattati alla stessa stregua di ‘pacchetti’ che possono essere spostati e conteggiati come oggetti di una contabilità priva di visione del futuro. Per questi motivi occorre trovare una soluzione, insieme, che contemperi la possibilità di salvare almeno in parte le scuole comunali, di implementare una gestione del servizio anche attraverso la turnazione, in modo da salvaguardare posti di lavoro, storie professionali, metodologie di lavoro acquisite nel tempo. La nostra mobilitazione su questo fronte continuerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con ogni iniziativa possibile”.