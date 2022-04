Bellomo: “Su mense ospedaliere va in scena Pd di lotta e di governo"

BARI - “Dopo la vicenda dell’ospedale Covid in Fiera a Bari, anche sulla mozione del Partito Democratico relativa al bando per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera è andato in scena il Pd di lotta e di governo. Quello che fa capo alla Giunta, che ha diretto le fila di una procedura pubblica di gara, e quello che arriva a chiedere, con il parere favorevole e l’impegno in Aula dell’assessore Palese, l’internalizzazione del servizio e la stabilizzazione del personale addetto. Un ridicolo e non imbarazzato gioco delle parti, l’ennesima dimostrazione di quel bipensiero di chi non ha una reale strategia e nemmeno uno straccio di idea per il futuro dei nostri figli. Tutto per capitalizzare una manciata di voti in più, con una visione del mondo che è più vicina a quella del passato Stato sovietico che non a un percorso di modernità e di vera e solida occupazione. Una commedia dell’assurdo, dove si entra a gamba tesa in un bando regionale con un atto di sindacato ispettivo che presenta anche profili di dubbia legittimità. Se, come ha candidamente ammesso Palese, la Giunta non ha nessuna competenza per revocare l’appalto di una gara, ancor di più non può condizionarla in una fase successiva con una contraddittoria clausola sociale. Ho la netta sensazione che il Pd stia offendendo l’intelligenza dei cittadini pugliesi e si stia prendendo gioco di quei lavoratori che, solo a parole, dichiara di voler tutelare. Promettendo posti e non lavoro. Senza tener conto delle innovazioni del mercato e di una modernizzazione da intercettare con lo sguardo rivolto in avanti e non al passato. La Puglia ha enormi potenzialità. La sua classe politica si dimostri all’altezza di questa sfida”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.