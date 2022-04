Mosca minaccia l'ltalia: "Risponderemo a espulsione dei nostri diplomatici"

ROMA - "La Russia darà una risposta pertinente". Arriva la reazione del Cremlino dopo il provvedimento che riguarda trenta diplomatici russi in Italia. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, fa sapere che la replica della Russia sarà proporzionata alla decisione italiana. Mosca pertanto espellerà diplomatici italiani."Abbiamo espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale", aveva annunciato il ministro degli esteri Luigi Di Maio a margine della conferenza a Berlino organizzata per il sostegno alla Moldavia. In tutta risposta il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha spiegato che Mosca non lascerà senza risposta la decisione di Roma di espellere 30 diplomatici russi.Non è stato espulso l'ambasciatore Sergej Razov che invece è stato convocato alla Farnesina per notificargli l'espulsione di 30 diplomatici in servizio presso l'ambasciata in quanto "persone non grate".