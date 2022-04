Brindisi: Parco Cillarese stracolmo per "La Pasquetta brindisina"

BRINDISI - Grande risposta dei cittadini di Brindisi alla tre giorni de "La Pasquetta brindisina", il grande evento, patrocinato dal Comune del capoluogo Adriatico e organizzato dal Maestro Carmine Iaia, presso il Parco "19 maggio 2012" (noto come Parco Cillarese). - Grande risposta dei cittadini di Brindisi alla tre giorni de "La Pasquetta brindisina", il grande evento, patrocinato dal Comune del capoluogo Adriatico e organizzato dal Maestro Carmine Iaia, presso il Parco "19 maggio 2012" (noto come Parco Cillarese).





Un numero incredibile di famiglie, gruppi di amici, giovani, adulti e anziani hanno raggiunto l’area della festa, che ha preso il via nel week-end di sabato 23 e domenica 24 aprile con gli stand del food, coordinati da Marcello Palmisano, e le diverse attrazioni per bambini e ragazzi; installazioni utili a godersi le belle giornate che il tempo ha regalato, con centinaia di cittadini che hanno optato per un rinvigorente pic-nic all’aria aperta.

Un secondo ciack d’eccezione, quindi, dopo il rinvio della settimana precedente, deciso nel giorno di Pasquetta a causa delle avverse condizioni del tempo e culminato nel giorno della Festa della Liberazione del 25 aprile, con l’intera mattinata a contatto con le società brindisine di Uniti per lo Sport che hanno concesso l’opportunità di conoscere e vivere esperienze sportive con prove pratiche proposte da istruttori, allenatori, maestri ed esperti che hanno messo disposizione la propria attrezzatura; e ancora l’animazione e i laboratori per bambini che si sono andati ad aggiungere a musica, food e attrazioni, completando il circuito del divertimento.

Il boom di partecipazioni, una vera e propria invasione del Parco Cillarese, ha confermato la vocazione di quest’ultimo non solo ad apprezzato polmone verde della città, ma anche di location ideale e utile da attrezzare per occasioni di festa, sempre e comunque nel pieno rispetto dei luoghi al suo interno, vivendo giornate di assoluto distacco dalla routine quotidiana a contatto con la natura e senza doversi allontanare dal Capoluogo.

Emozione ed orgoglio per l’organizzatore, il maestro Carmine Iaia che, a bilancio della tre giorni, ha dichiarato: "Sono davvero soddisfatto, l’enorme numero di persone che hanno raggiunto il Parco Cillarese per vivere e apprezzare la nostra ‘Pasquetta brindisina’, mi ha riempito il cuore. Il mio carattere mi porta spesso a non accontentarmi del risultato raggiunto ma questa volta è stato fantastico vedere persone di tutte le età, intere famiglie con bambini, anche molto piccoli, gruppi di giovani e coppie di anziani sorridere, giocare insieme o rilassarsi senza andare a cercare il divertimento fuori dalla propria città. Un altro bel risultato è stato quello di vedere tantissime persone raggiungere il parco sui monopattini comunali, in bicicletta o sui pattini a rotelle, regalando alla manifestazione un carattere di sostenibilità".

Testimonial dell’iniziativa l’arbitro internazionale di calcio Marco Di Bello che ha dichiarato: "Ringrazio il maestro Carmine Iaia per avermi coinvolto nell’iniziativa alla quale partecipo molto volentieri. Ho portato anche le mie bambine a godere di questo sole e del verde di questa bella area della nostra città, attrezzata per una occasione che, attraverso tanto lavoro di un team organizzato, permette a tantissime persone presenti di passare tre giorni di spensieratezza".

Parole di elogio all’organizzazione e di soddisfazione per i tantissimi cittadini presenti da parte dell’Assessore ai Parchi e allo Sport Oreste Pinto. Queste le sue parole: "Splendido vedere come il parco sia stato vissuto in questa tre giorni ed è ancora più splendido che un momento così suggestivo si colori dell’atmosfera dello sport. Importante la pulizia che Brindisi Multiservizi ed Ecotecnica hanno garantito come anche l’impegno di quei cittadini che sono stati attenti a non abbandonare rifiuti in giro per l’area verde. Organizzare manifestazioni come questa serve a dimostrare che c’è gente che vuole davvero bene alla città come il maestro Carmine Iaia, persone che sanno organizzare, che vogliono rallegrare la città e farla vivere ai cittadini. Una tre giorni con un bilancio decisamente positivo".