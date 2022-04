'Burberry: Fifty Years Of Crossing Paths' accende Trani

- Si è svolto ieri sera nella suggestiva ambientazione di Palazzo Nugnes 1920 a Trani, in Corso Umberto, l’evento di moda “Burberry: Fifty Years Of Crossing Paths”, 50 anni di percorsi trasversali. La serata è stata allietata dalla musica in sottofondo di alcuni dee jays.

Durante l’evento sono stati mostrati capi rappresentativi del brand iconico, tra cui diversi tipi di calzature, trench in gabardine e numerosi altri tipi di abbigliamento. Perfetta l’organizzazione. Presente un pubblico abbastanza numeroso. Molto accogliente il personale di sala.

Hanno partecipato all’evento diversi fotografi e numerose tv private.