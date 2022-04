(via Juventus Women fb)





La squadra allenata dall’australiano Joe Montemurro dovrà vincere per fare un passo in avanti importante verso lo scudetto. Le biancocelesti nel recupero della diciassettesima giornata hanno pareggiato 1-1 fuori casa col Pomigliano e sono penultime a 12 punti. Cercheranno un successo per restare in corsa per la salvezza.

- Domenica 17 Aprile la Serie A di calcio Femminile ha riposato per la Pasqua. La Juventus Women è prima con 50 punti,+5 sulla Roma Femminile seconda a 45 punti. Nella ventesima giornata le bianconere giocheranno Domenica 24 Aprile alle 12,30 a Formello con la Lazio Femminile.