Basket, Olimpia Milano: Melli ko, fuori 4 settimane

Il tecnico dei lombardi Ettore Messina perde per qualche partita un cestista importante nella corsa ai play off. Melli sarà a disposizione certamente per l’allenatore dell’Italia Romeo Sacchetti per la gara che gli azzurri giocheranno Lunedì 4 Luglio fuori casa con l’Olanda nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Indonesia Giappone e Filippine.

- Nicolò Melli, giocatore del Milano e dell’ Italia di basket maschile, si è infortunato. Ha subito la lesione del muscolo gemello mediale della gamba destra. Resterà fermo quattro settimane. Non potrà giocare le prossime partite del Milano in A/1 maschile. Dovrebbe quasi sicuramente rientrare nei play off scudetto dopo il 15 Maggio.