(credits: Pink Bari fb)

Nella ventitreesima giornata di Serie B di calcio Femminile la Pink Bari pareggia 1-1 a Bitetto con il Ravenna Women. Nel primo tempo al 25’ le pugliesi passano in vantaggio con la greca Anastasia Spyridonidou. Nel secondo tempo al 37’ le romagnole pareggiano con Gaia Di Stefano. La Pink Bari è sesta con 32 punti insieme al Chievo Verona Femminile a-20 dal Brescia Women prima 52 punti.

Nel recupero della quattordicesima giornata la Pink Bari giocherà Domenica 1 Maggio alle 15 fuori casa col Palermo Women. Le siciliane vincono 3-2 in casa col San Marino Women e sono penultime con 17 punti. La Pink Bari dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Palermo Femminile cercherà un successo per tentare di salvarsi.