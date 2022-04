CNA Puglia e UniCredit, partnership contro il “caro energia”

Siglato l’accordo: le imprese associate a Cna Puglia potranno beneficiare del plafond da 3 miliardi di euro recentemente stanziato dalla banca

BARI – UniCredit e Cna Puglia hanno siglato un accordo di collaborazione per sostenere le esigenze di nuova liquidità delle imprese della regione impattate dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche e dall’incremento dei costi delle materie prime.Grazie all’accordo, le imprese pugliesi associate a Cna Puglia potranno beneficiare del plafond di 3 miliardi di euro a favore delle Pmi italiane impattate dal “caro bollette”, e utilizzabile tramite finanziamenti a condizioni agevolate, con importo minimo di 10.000 euro e durata 12 mesi comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi.“Abbiamo deciso di intervenire rapidamente mettendo a disposizione delle imprese della regione, in particolare le PMI, nuove linee di finanziamenti agevolati per limitare gli effetti negativi causati dai rincari energetici e delle materie prime che stanno pesando sul nostro sistema produttivo, mettendo in difficoltà numerose imprese – ha affermato Annalisa Areni, Responsabile per il Sud di UniCredit Italia. La collaborazione con Cna Puglia si inserisce nel quadro delle misure eccezionali che UniCredit ha messo rapidamente a disposizione delle PMI del Paese, come il plafond da 3miliardi e attività di consulenza specifica”.“Con questo accordo, le imprese associate a CNA Puglia, godranno di condizioni favorevoli ed agevolate per i finanziamenti proposti da UniCredit – ha aggiunto Daniele Del Genio, Presidente di Cna Puglia - e potranno affrontare con maggior fiducia e forza questo difficile momento, reso ulteriormente complesso dai maggiori costi energetici e dal rincaro delle materie prime”.Le filiali di UniCredit restano a disposizione per maggiori dettagli.