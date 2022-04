Stoltenberg: "Finlandia e Svezia possono entrare nella Nato rapidamente"

L'Unione Europea prepara lo stop al petrolio russo. Guterres a Borodyanka: "Distruzione inaccettabile nel XXI secolo"

Il segretario generale dell'Alleanza ha commentato la possibilità di adesione dei due Paesi scandinavi nel caso decidessero di presentare una domanda formale. "Saranno accolti calorosamente e mi aspetto che il processo sia rapido", ha detto.L'invio di armi in Ucraina e in altri Paesi costituisce "una minaccia per la sicurezza dell'Europa". Lo afferma il portavoce del Cremlino, citato dalla Tass. "Questa notte è stata una notte con un numero colossale di bombe al fosforo.Cinquanta attacchi aerei, razzi, colpi di artiglieria, e tutto ciò che un barbaro può usare contro l'umanità". Lo ha detto il vice comandante del reggimentoin un video diffuso sul canale Telegram di Ukraina24.