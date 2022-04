Congedo di Lopalco, Zullo: “Parole che noi diciamo da tempo. Stiamo risvegliando le coscienze di chi crede nella buona politica”

BARI - “La decisione di Pier Luigi Lopalco di lasciare il gruppo CON non ci sorprende più di tanto: nella sua lettera di congedo non fa altro che affermare ciò che noi di Fratelli d'Italia diciamo da tempo. Personalmente capisco che, come una goccia lentamente scava e modella la roccia, le parole di buona politica, di coerenza, di distanza rispetto a ciò che noi abbiamo definito "mercato delle vacche" di Emiliano, risvegliano le sensibilità e le coscienze di chi crede nella politica nobile, quella al servizio dei cittadini e non centro di potere per il potere”.Così il capogruppo di Fratelli d'Italia Puglia in consiglio regionale, Ignazio Zullo.