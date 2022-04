Covid Puglia: +2.232 casi e tre decessi. Tasso al 15,3%

Ricoverate in terapia intensiva 35 persone

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 2.232 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 14.597 test (incidenza del 15,3%) e tre decessi.I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 818, nella provincia Barletta-Andria-Trani 168, nella provincia di Brindisi 216, in quella di Foggia 258, in quella di Lecce 498, nel Tarantino 233.Sono residenti fuori regione altre 34 persone contagiate. Delle 101.670 persone attualmente positive 607 sono ricoverate in area non critica (ieri 601) e 35 in terapia intensiva (ieri 37).